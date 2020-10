🎥 Le week-end des Belges en Europe : le caviar de Tielemans, le bijou de Mangala ...

C'est lundi, le plus beau jour de la semaine : faisons le point sur le week-end des Belges en Europe.

Youri Tielemans au pré-assist, KDB enfin de retour

Manchester City peut souffler : blessé avec la sélection, Kevin De Bruyne a manqué plusieurs matchs mais a enfin fait son retour ce week-end face à West Ham United. Sans parvenir à aider son équipe, qui partage (1-1) à Londres ... et aura besoin de son Diable Rouge à son meilleur niveau pour reprendre un peu confiance après des prestations en demi-teinte.

Du côté de Leicester City, belle performance de nos trois Belges titulaires face à Arsenal, mais on retiendra surtout une action : celle qui amène le but victorieux de Jamie Vardy et qui a vu Youri Tielemans délivrer un véritable caviar sur le pré-assist. Les Foxes sont 4es au classement, à un petit point de la tête !

Nouveau but pour Lukaku, peu de temps de jeu pour Radja

0⃣-1⃣ | GOOOAAAAALVardy est bien là pour décoincer ce match, mais quel SUPERBE ballon de Tielemans à la base de l'action 🇧đŸ‡Ș 👌 #ARSLEI

C'est un Belge inattendu qui a failli briller dans le duel entre Bénévent et Naples : Daam Foulon, transféré un peu dans l'anonymat en Serie A cet été, s'est imposé immédiatement comme titulaire chez le petit club promu. Auteur d'un bon match, il a cependant finalement dû s'incliner face à Dries Mertens et le Napoli (1-2). Mais l'ancien de Waasland-Beveren reste l'une des surprises belges de ce début de saison.

Radja Nainggolan, de son côté, a dû se contenter d'une montée au jeu contre le Genoa avec un Inter Milan encore porté par Romelu Lukaku : le Diable est co-meilleur buteur de Serie A et enchaîne les prestations de haut vol, au point de s'attirer louanges sur louanges dans la presse italienne.

Alexis Saelemaekers, de son côté, devrait être titulaire pour le match au sommet face à l'AS Rome (20h45), qui pourrait permettre aux Lombards de garder une belle avance en tête de la Serie A.

ON FIRE | C'est encore une fois Romelu Lukaku ! đŸ"„đŸ‡§đŸ‡Ș#GenoaInter

Thomas Meunier relève la tête, Bornauw titulaire, Lukebakio à l'assist

— Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 24, 2020

Thomas Meunier s'est pris son lot de critiques ces dernières semaines, mais sa prestation face à Schalke 04 dans un derby de la Ruhr toujours très attendu a un peu remis les pendules à l'heure avec une clean-sheet et une victoire 3-0. Son directeur sportif soulignera sa performance : "Thomas a disputé un mauvais match à Rome mais a eu la réaction attendue tant sur le plan défensif qu'offensif". Enfin un peu d'air. Thorgan Hazard, de son côté, a pu refouler les terrains et est monté au jeu, tout comme Axel Witsel.

Dodi Lukebakio, de son côté, a délivré son premier assist de la saison avec le Hertha Berlin mais n'a pas pu empêcher la ... 4e défaite consécutive de son équipe, en grande difficulté, sur la pelouse du RB Leipzig. Koen Casteels était titulaire entre les perches de Wolfsbourg (2-1) contre l'Arminia Bielefeld, et Sebastiaan Bornauw titulaire avec Cologne lors du partage sur la pelouse de Stuttgart ... où il n'a rien pu faire pour empêcher le Belge du Vfb, Orel Mangala, d'inscrire son premier but en Bundesliga d'une frappe lumineuse.

Thibaut Courtois s'offre le Clasico, sortie de Carrasco sur blessure

🇧đŸ‡Ș | Orel Mangala inscrit son premier but en Bundesliga avec la manière ! đŸ˜đŸ"„â°â° #VFBKOE

Zinedine Zidane n'a toujours pas perdu de Clasico et Thibaut Courtois se sera offert son arrêt de grande classe face à Lionel Messi : le Real Madrid l'a emporté au Camp Nou et sort un peu de la crise qui semblait s'installer. Toujours pas d'Eden Hazard bien sûr du côté madrilène : pour cette semaine en Ligue des Champions ?

Yannick Carrasco l'a également emporté avec l'Atlético Madrid, mais inquiète : monté à la pause, le Colchonero est ensuite sorti un peu avant la fin de la rencontre en ayant tout de même réussi à être décisif, faisant exclure Montoya lors de la victoire de son équipe face au Real Betis.

Adnan Januzaj était de son côté absent pour blessure avec la Real Sociedad.

Mauvais résultat pour Doku

La première titularisation de Jérémy Doku avec Rennes s'est mal passée en termes de résultat : les Bretons se sont inclinés face à Angers (1-2) et sont désormais à 3 points de la tête. Mais l'ex-Anderlechtois aura disputé une bonne rencontre, même si un peu brouillonne par moments.

Thomas Foket était également titulaire avec le Stade de Reims, tout comme Wout Faes dans l'axe : clean-sheet et large victoire pour les Champennois du côté de Montpellier (0-4), qui était de son côté décimé par le coronavirus.