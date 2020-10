Quand Raheem Sterling chambre gentiment l'Olympique de Marseille

Raheem Sterling connaît très bien l'Olympique de Marseille et également les artistes musicaux de la région. Après la victoire de Manchester City (3-0) au Stade Vélodrome ce mardi en Ligue des Champions, l'international anglais a chambré gentiment le club phocéen.

"Sorry ma gâtée", a publié Sterling, en référence au titre "Bande Organisée" et en réalisant le signe du rappeur Jul.

L'Anglais a ajouté également son respect pour le club phocéen. "Sur une note plus sérieuse : je suis heureux d'avoir aidé l'équipe avec cette victoire et je suis content d'avoir rejoué dans ce stade incroyable, même si les fans ont manqué ! On se revoit bientôt Marseille, respect", a-t-il conclu.

