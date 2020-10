Quand Thomas Tuchel s'emballe : "Si quelqu'un veut critiquer, qu'il fasse une licence pour être entraîneur"

Le PSG a remporté sa première victoire de la saison en Ligue des Champions face à Istanbul Basaksehir.

C'est un Thomas Tuchel un peu agacé qui se présentait après la victoire : "La Ligue des Champions en août a laissé des traces. Nous sommes leaders de Ligue 1 mais on ne pointe que le négatif. On sait qu’on peut mieux jouer, c’est difficile mais je veux protéger les joueurs car je pense qu’ils donnent le maximum."

Tuchel s'est également emporté suite à des critiques, visant notamment ses choix tactiques et le positionnement de Marquinhos : "Des critiques? C'est quoi? Tout le monde peut jouer les critiques. Tout le monde estime que Marquinhos est meilleur en défense? Il a joué où l'année dernière? Et on a fait quoi, finale de Ligue des champions? Et quatre titres. Et c'est ma décision, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il joue là. Les critiques, ça n'existe pas. Si quelqu'un veut critiquer, qu'il fasse une licence pour être entraîneur", a fustigé l'Allemand sur RMC sport.