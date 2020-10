Neymar ne reviendra pas avant quelques semaines sur les terrains

Souffrant d'une blessure à la cheville, Neymar ne reviendra pas avant novembre sur les terrains.

D'après Thomas Tuchel, la trêve internationale de novembre arrivera ainsi trop tôt pour Neymar qui ne devrait pas jouer avec le Brésil : "Ce n'est pas possible qu'il joue avec le Brésil", affirme le coach du PSG via L'Equipe. Neymar manquera plusieurs semaines de compétition et ne devrait pas être disponible avant la fin de cette trêve, fin novembre donc.

Neymar était sorti blessé lors du déplacement parisien à l'Istanbul Basaksehir. Il manquera les déplacements à Nantes, Leipzig et la réception du Stade Rennais - au moins.