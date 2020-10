Carlo Ancelotti compte sur le retour de Moise Kean avec Everton

Alors qu'il semble sur une bonne dynamique avec le Paris Saint-Germain, Moise Kean est toujours sous contrat avec Everton. Son ancien entraîneur, Carlo Ancelotti, compte sur lui pour revenir la saison prochaine.

Après une première saison décevante à Everton (2 buts en 33 matchs en 2019/2020), Moise Kean a rejoint le Paris Saint-Germain en prêt le 4 octobre dernier. Si une option d'achat serait incluse dans son contrat, Carlo Ancelotti souhaite pourtant que l'ancien joueur de la Juventus revienne en Angleterre la saison prochaine.

Interrogé sur les récentes bonnes performances du jeune attaquant (4 buts sur les 4 derniers matchs) en conférence de presse, l'entraîneur italien a expliqué qu'il comptait sur les services de la pépite de 20 ans pour l'exercice 2021/2022. "Je n'ai pas parlé avec lui, mais je l'ai vu marquer quatre buts en deux matchs. C'est une bonne chose, pour le PSG, pour lui et aussi pour nous [...] On a décidé de le laisser filer en prêt, pour qu'il puisse jouer plus, pour avoir ces opportunités. Il montre sa qualité et sera de retour la saison prochaine." (propos relayés par Foot Mercato).

Néanmoins, il se pourrait que la décision ne soit pas dans les mains d'Everton. En effet, comme expliqué précédemment, selon France Football, le PSG disposerait d'une option d'achat estimée à 20 millions d'euros et pourrait ainsi l'activer si le numéro 18 poursuit ses bonnes performances sur la durée.