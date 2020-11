Southampton remporte le festival de buts du jour en Premier League

Sans faire trop de bruit, Southampton réussit plutôt bien son début de saison. Aston Villa est par contre descendu de son nuage.

Dans le premier match de Premier League de ce dimanche, Aston Villa et Southampton ont fait sauter le marquoir, et au final ce sont les coéquipiers de Ings qui se sont imposés sur le score de 3-4.

Au terme d'un véritable récital offensif, Southampton prend donc trois beaux points grâce à des buts de Vestergaard (20', 01), Ward-Prowse (33' et 45', 0-2 et 0-3) et Ings (58', 0-4). Pour les locaux, le match va alors commencer.

Un premier but de Mings (60', 1-4), un deuxième de Watkins (90' 2-4) et Grealish (90' 3-4) permettent aux coéquipiers de Trezeguet, monté au jeu après une demi-heure, de rêver... en vain puisque le match se termine sur ce score.

Au classement, Southampton prend la troisième place du classement avant les autres rencontres de ce dimanche.