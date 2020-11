Gareth Bale buteur décisif avec Tottenham: "Voyons ce qu'ils ont à dire à son sujet sur les sites de Madrid"

Gareth Bale a délivré Tottenham d'une jolie tête à quinze minutes du coup de sifflet final. Son premier but depuis son retour aux Spurs. En conséquence, l'équipe de Mourinho est actuellement à la deuxième place du classement de la Premier League, à deux points du leader Liverpool.

"Gareth ne cesse de s'améliorer. Il est très intelligent, très expérimenté. Pour le moment, il ne peut pas gérer 90 minutes en Premier League, nous devons donc choisir les moments. Nous utilisons l'Europa League pour lui donner du rythme", a déclaré. José Mourinho après le match.

Le Special One en a également profité pour envoyer un tacle à la presse madrilène : "Quand j'aurai cinq minutes, j'irai sur Safari (un navigateur internet propre à Apple, ndlr) et j'irai certainement voir ce qu'on écrit les sites de Madrid".

“When I have five minutes I am going to Safari to look at Madrid's website to see what they say" 👀 pic.twitter.com/mLXRJwIUpe