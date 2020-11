La sauce commence à prendre à Chelsea: "Dans la bonne direction"

Frank Lampard est satisfait de ses joueurs, qui commencent à se trouver et à être redoutables, et ce dans les deux rectangles.

Frank Lampard, l'entraîneur de Chelsea, n'a pas caché sa joie après le succès de son équipe contre le Stade Rennais (3-0), mercredi soir à Stamford Bridge, dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

"J'ai aimé. Cela montre le travail que nous faisons et la direction dans laquelle nous allons. Nous avons fait de bonnes choses dans tous les aspects. Nous avons bien débuté et marqué, a confié le technicien des Blues devant les journalistes. Nous avons très bien géré le début de la seconde période. Ce n'est pas toujours facile contre dix joueurs, mais nous avons gardé le ballon en mouvement. Les éléments de notre jeu étaient vraiment bons contre une bonne opposition. Nous ne pouvions pas les sous-estimer et nous avons vu qu'à onze contre onze, c'était une équipe physique et technique, mais nous avons plutôt bien gagné."

Avec sept points pris en trois journées, le club londonien partage la tête du groupe E avec le FC Séville avant un déplacement en Bretagne après la trêve internationale, le mardi 24 novembre