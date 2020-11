Manchester City, "le match le plus difficile au monde" pour Jürgen Klopp

Manchester City reçoit Liverpool ce samedi. Les deux géants d'Angleterre, qui se disputent le titre depuis plusieurs saisons, comptent 5 points d'écart mais Klopp n'écarte pas les Citizens pour autant.

Malgré la saison jusqu'ici un peu moins flamboyante de Manchester City, Jürgen Klopp reste plein de respect pour l'équipe de Pep Guardiola : "On ne peut pas comparer cette saison à la précédente. C'est un match très difficile, pour les deux équipes, je l'espère", déclare-t-il dans des propos relayés par Skysports.

"Domicile, extérieur, ça ne change rien car même quand nous jouons chez nous, Manchester City est capable d'y être dominant au vu de leurs qualités", pointe Klopp. "Manchester City, c'est le match le plus difficile qui soit. Y a-t-il une course à deux pour le titre ? Je n'y ai jamais cru. Une saison démarre de zéro et chacun a ses chances".