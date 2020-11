Marseille évite péniblement le marasme du côté de Strasbourg

Après deux humiliantes défaites en Ligue des Champions, l'OM a retrouvé la Ligue 1, où il reste sur une bonne série.

L'Olympique de Marseille est en galère sur le plan européen : record de défaites consécutives égalé, espoirs de qualification déjà envolés, les hommes d'André Villas-Boas peuvent déjà se reconcentrer sur la Ligue 1 où ils font bonne figure. Restant sur deux victoires consécutives, les Phocéens se déplaçaient à Strasbourg (toujours privé de Matz Sels, blessé).

Longtemps très stérile, les deux équipes ne se procurant pour ainsi dire aucune occasion concrète, la rencontre verra sa première frappe cadrée à ... l'heure de jeu, signée Strasbourg et Thomasson. À ce moment, Marseille n'a pas encore tiré au but. Mais c'est bien Morgan Sanson qui ouvrira le score à la 72e (0-1) pour l'OM, sur la première frappe phocéenne. Elle sera suffisante : Marseille l'emporte en Alsace et remonte à la 4e place du classement, à trois points du leader parisien.