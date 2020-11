Ronald Koeman répond à la polémique "Messi"

Une image montrant Lionel Messi laissant l'équipe de Kiev remonter le ballon a été montrée sur les réseaux sociaux.

C'est la polémique de la semaine en Espagne, et surtout du côté du Barça. Lors de la rencontre de Ligue des Champions de ce mercredi, on a vu Lionel Messi marcher et laisser calmement Kiev remonter le ballon sans aller au pressing, dans les dernières secondes du match dont le score était de 2-1 pour les Catalans.

Ce vendredi, en conférence de pressé, Roland Koeman a bien entendu dû répondre aux questions des journalistes à propos de ces images. Le Hollandais a été assez clair:

"Je ne pense pas que le redire soit nécessaire, j'ai déjà répondu plusieurs fois. Tu peux montrer une image de n'importe quel joueur qui marche. Je n’ai pas vu et ça ne m’intéresse pas, il a une très bonne attitude. Si vous voulez créer une polémique, c'est votre problème, je ne vous suis pas."

Ce week-end, le FC Barcelone accueillera le Betis au Camp Nou. La rencontre se jouera ce samedi à 16h15.