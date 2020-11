Une joueuse de Manchester City "espère rencontrer" Kevin De Bruyne : "Je suis fan"

Championne du monde en 2019 avec les USA, Sam Mewis (28 ans) tente sa première expérience à l'étranger cette année à Manchester City. L'occasion de croiser la route de Kevin De Bruyne : "Je suis une grande fan. J'essaie de calquer mon jeu sur lui", révèle-t-elle à SkySports. "Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le croiser, je l'ai juste vu de loin, mais après tout, qui est-il et qui suis-je ? C'est un si grand joueur", continue Mewis. "C'est un honneur d'être ici".

Sam Mewis tells The Women's Football Show she models her game on Kevin De Bruyne, but is yet to meet the man himself.



📺 Watch The Women's Football Show now on Sky Sports Football #SkyFootballShow pic.twitter.com/jHbNCci0lY