Mile Svilar grand absent de la sélection des Espoirs : "Il travaille sur son retour"

Le gardien de but, âgé maintenant de 21 ans, est à Benfica depuis trois ans, mais a disparu de la sélection après avoir été testé positif au Covid-19. Jacky Mathijssen a aussi décidé de ne pas le reprendre avec les Espoirs.

Normalement, Mile Svilar était le premier choix comme gardien chez les U21, mais maintenant il n'est plus dans le noyau. "Il a eu quelques problèmes avec Benfica, c'est pour cela qu'il ne fait pas partie de la sélection. La dernière fois, nous n'avons pas pu l'appeler à cause des problèmes liés au Covid-19. Pour le moment, il travaille sur son retour", a explique Jacky Mathijssen en conférence de presse.

"Nous l'avons contacté et Mile estime qu'il est mieux pour lui de travailler afin de retrouver son meilleur niveau. Nous ne l'abandonnons pas du tout, au contraire. Mais nous nous concentrons davantage sur le mois de mars. Ensuite, nous réexaminerons la question du gardien de but et nous espérons que son statut à Benfica aura changé d'ici là".