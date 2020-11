Premier League : Crystal Palace corrige Leeds United

La 8e journée de Premier League proposait un déplacement délicat aux hommes de Marcelo Bielsa.

Crystal Palace, 14e au classement, accueillait le promu Leeds.

Palace, sans Batshuayi ni Benteke (tous les deux sur le banc) lançait la rencontre idéalement avec un but rapide de Dann bien servi par Eze (12e). Leeds concédait ensuite un second but des oeuvres d'Eze (22e) qui se muait en buteur.

Après un premier but refusé, Patrick Bamford (27e) redonnait enfin l'espoir aux visiteurs. Mais peu avant la pause, une déviation malheureuse d'Helder Costa (42e) dans ses propres filets redonnait une avance confortable à Crystal Palace.

Jordan Ayew (70e) enfonçait Leeds un peu plus en fin de match, pour conclure une belle victoire des hommes de Roy Hodgson. Une victoire qui permet à Crystal Palace de faire un bond jusqu'à la 6e place du classement, tandis que Leeds reste 12e.