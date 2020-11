Ligue des champions : La rencontre entre Liverpool et Midtjylland menacée

La recrudescence de l'épidémie de coronavirus à l'échelle européenne pourrait causer quelques complications dans l'organisation de certaines rencontres, à commencer par l'affiche de Ligue des Champions entre Liverpool et Midtjylland.

La rencontre de Ligue des Champions entre Liverpool et Midtjylland est menacée. En effet, et ce à cause d'une nouvelle mesure annoncée par le gouvernement britannique. Toute personne venant du Danemark est interdite de poser le pied sur le sol britannique. Un vrai problème alors que l'Islande, après un match au Danemark en Ligue des Nations, doit se rendre en Angleterre.

Le FC Midtjylland, champion danois, va devoir jouer à Liverpool lors de la 6e journée de Ligue des Champions. Selon le Liverpool Echo, la rencontre est donc menacée alors que le gouvernement ne semble pas disposé à délivrer une dérogation. Affaire à suivre...