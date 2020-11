Leonardo s'explique concernant les départ de Thiago Silva

En fin de contrat à l'issue de la dernière saison, Thiago Silva et Edinson Cavani n'ont pas été prolongés par le Paris Saint-Germain.

Dans un live diffusé sur les réseaux sociaux, le directeur sportif Leonardo s'est expliqué sur son choix de ne pas conserver le défenseur central brésilien et l'attaquant uruguayen.

"A un moment, on doit dire 'qu'est-ce qu'on fait'. On a parlé clairement avec eux. (...) C'était un moment où on ne pouvait pas donner exactement ce qu'ils voulaient. C'était un problème financier et de génération. C'était le moment de compter sur Marquinhos et Kimpembe. Les décisions ont été difficiles à prendre. Après, on peut se tromper", a souligné le Brésilien.