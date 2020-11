Première pour Jude Bellingham avec l'Angleterre

Jude Bellingham a déja joué onze matchs toutes compétitions confondues (dont les trois en Ligue des Champions) et marqué un but et délivré deux passes décisives avec le Borussia Dortmund.

Un très bon début de saison qui lui a valu d'être appelé pour la première fois par Gary Southgate, le sélectionneur national de l'Angleterre. Les Three Lions joueront l'Irlande en amical, la Belgique et l'Islande en Ligue des Nations lors de cette trêve internationale.

Congratulations to @BellinghamJude, who has been called up to the #ThreeLions for the first time! 👏 pic.twitter.com/bWpDevg4ae