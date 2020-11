Premier League : L'entraîneur du mois d'octobre est connu

Ce vendredi, Heung-min Son a été élu joueur du mois d'octobre en Premier League. Dans la foulée, l'identité de l'entraîneur élu manager du mois a été révélée.

Nuno Espirito Santo a été élu manager du mois d'octobre en Premier League. Le T1 de Wolverhampton remporte ce trophée après un mois d'octobre où son équipe, neuvième du championnat anglais, a été invaincue.

En effet, les Wolves et Dendoncker se sont imposés à trois reprises (Fulham, Leeds et Crystal Palace) et ont concédé un match nul face à Newcastle. Ils ont aussi réalisé trois clean-sheets et n'ont encaissé qu'un seul but.