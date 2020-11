Kevin Mirallas revient sur sa relation avec Bölöni : "Humainement ça ne passait pas"

Ancien jouer de l'Antwerp, Kevin Mirallas a vécu une dernière saison compliquée sous les ordres de László Bölöni. Un coach avec qui les relations n'étaient pas au beau fixe

Après avoir réalisé une saison 2019/2020 décevante avec l'Antwerp (21 matchs, 2 buts, 2 assists), Kevin Mirallas a rejoint le Gaziantep FK en Turquie. Dans des propos accordés à La Dernière Heure, l'international belge (60 capes) est revenu sur sa relation houleuse avec László Bölöni, l'ancien entraîneur du Great Old.

"Dès le deuxième jour au club, j’ai compris que ce serait compliqué entre nous. On avait des idées opposées [...] C’est le coach qui m’a le plus surpris en dehors du terrain. Il se passait des choses que tous mes autres entraîneurs n’auraient jamais acceptées [...] C'était juste humainement que ça ne passait pas. Pour tout vous dire, j’ai déjà eu plus de contacts avec mon coach à Gaziantep que sur toute l’année dernière avec Bölöni."