Cité sur le départ, Martin Braithwaite réagit

L'international danois a évoqué son cas durant cette trêve internationale.

Martin Braithwaite est au coeur des débats. L'attaquant ne fait pas partie des plans de Ronald Koeman ni du Barça qui désire le vendre. Interrogé par la presse danoise, l'attaquant a évoqué son cas personnel. "Je ne suis pas du tout les nouvelles. Je vis ma vie et je sais comment ça se passe. Bien sûr, j'entends des choses, mais je n'y prête pas attention. Le Barça est un immense club et beaucoup de choses sont écrites. Les journaux doivent écrire beaucoup de choses parce qu'ils savent que tout ce qu'ils publient sur le Barça suscite beaucoup d'attention. Il se passe beaucoup de choses (au Barça), mais je regarde les choses que je peux contrôler. Je joue au football et je ne peux rien faire d'autre. Quand je me réveille le matin, je pense juste à jouer au foot", a-t-il expliqué dans des propos relayés par AS.

"En tant que footballeur, vous avez l'ambition de jouer avec les meilleurs. Je suis là où j'ai toujours rêvé de jouer. Vous ne pouvez que vous améliorer si vous êtes ici. Je suis heureux parce que je suis dans un moment fantastique de ma vie. Je sens que tout va bien et que je suis sur la bonne voie. Je suis à un moment où je pense que je peux continuer à grandir en tant que joueur. Je suis calme et content de ce défi", a répondu le Danois avant d'évoquer son temps de jeu. "Bien sûr, vous voulez toujours jouer plus. Mais je ne me plains pas."