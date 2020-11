🎥 Westerlo prend la mesure de Deinze, Van Eenoo marque un but somptueux sur...corner !

Ce mercredi soir, les deux équipes jouaient un match qui avait été reporté. Et ce sont les Campinois qui se sont imposées 3-0 face à l'ambitieux promu.

Westerlo a facilement pris la mesure de Deinze (3-0) ce mercredi soir. Après quelques avertissements signés Vetokele et Dierckx, Westerlo a ouvert le score après 22 minutes de jeu via un but somptueux de Lukas Van Eenoo sur corner (22e), 1-0. Igor Vetokele doublera la mise un quart d'heure plus tard (37e), 2-0. Deinze se montrera dangereux une fois en première mi-temps via Challouk, mais sa frappe était trop faible pour vraiment inquiéter Ozer.

En deuxième mi-temps, Westerlo dominera son adversaire à nouveau. Peu après l'heure de jeu, Cicek aggravera le score (62e), 3-0. Malgré des tentatives de Dansoko et de De Belder, Westerlo parviendra à garder le zéro derrière.

Cette victoire permet à Westerlo de partager la 4e place avec Deinze à 9 points du leader l'Union.