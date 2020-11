La Belgique s'envole vers le Final 4 !

Ce mercredi, les Diables Rouges ont validé leur billet pour le Final 4, mais la rencontre n'a pas été une partie de plaisir.

Les Diables Rouges ont fait le boulot. Avant la rencontre, la donne était simple: il ne fallait pas perdre contre le Danemark, et le contrat a été rempli par les hommes de Roberto Martinez. Mais sur la pelouse de Louvain, rien n'a été simple.

Pourtant, Youri Tielemans mis son équipe sur de bons rails en marquant dès les premières minutes, d'une frappe puissante du gauche, le premier but de la rencontre (3',1-0). Le plus dur est fait? Pas vraiment car les Diables vont baisser un peu d'intensité, tout le contraire du Danemark.

Un peu comme l'Angleterre il y a quelques jours, les Danois se sont mis à presser très haut, ils n'ont laissé aucun espace pour les relances et ont récupéré beaucoup de ballons. Sur une récupération haute, Eriksen sert Braithwaite dont la frappe déviée se transforme en centre pour Wind (17', 1-1).

Les Danois continuent alors de prendre les Belges à la gorge. Le ballon ne ressort plus, certains sont inexistants et Courtois doit s'employer devant Braithwaite, tout comme Schmeichel devant Lukaku.

La deuxième période est tout à fait différente. Martinez a replacé Dendoncker un peu plus haut, De Bruyne est aussi plus proche de Lukaku, le jeu d'étire alors et permet au ballon de mieux circuler. Tielemans, l'homme du match, fait alors preuve de malice en jouant rapidement un coup franc vers De Bruyne. Ce dernier sert Lukaku, la suite vous la connaissez: les filets tremblent (57', 2-1). Le Danemark prend un coup sur la tête, surtout après que Romelu ne tue tout suspense avec la sienne sur un centre d'Hazard (69', 3-1). La qualification est dans la poche, la valse des changements peut avoir lieu.

Quand on vout dit que la soirée aura été compliquée: sur une passe en retrait, Thibaut Courtois loupe complètement le ballon : le Danemark reprend un petit espoir (85', 3-2). Mais cet espoir est de courte durée puisque De Bruyne est à la bonne place sur un centre de Mertens (87', 4-2).

La qualification est donc dans la poche pour les Diables qui retrouveront la France, l'Espagne et l'Italie lors du Final 4.