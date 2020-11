🎥 Zlatan en feu, Mertens buteur : Milan bat Naples et prend la tête de la Serie A

L'AC Milan et Alexis Saelemaekers sont à nouveau leaders de Serie A aprÚs leur superbe victoire sur la pelouse du Napoli, et grùce à un doublé de l'inoxydable Zlatan Ibrahimovic.

La Serie A a un nouveau leader et un nouveau meilleur buteur : Zlatan Ibrahimovic a inscrit un nouveau doublé portant son total à 10 buts en championnat cette saison, ouvrant d'abord le score sur un bijou de centre de Hernandez qu'il coupe superbement de la tête à la 20e.

CE CAVIAR DE THEO HERNANDEZ POUR ENCORE ET ENCORE ZLATAN IBRAHIMOVIC đŸ”„đŸ”„ #NapoliMilan pic.twitter.com/QSrhhjn5RB — Feuille de Match (@Feuille2Match_) November 22, 2020

Peu après la pause, Ibrahimovic remet ça et fait le break pour l'AC Milan (où Alexis Saelemaekers était titulaire), sur un beau travail d'Ante Rebic (54e). Dans la foulée, Dries Mertens inscrira son 3e but de la saison et redonnera de l'espoir aux Napolitains, qui pouvaient remonter sur le podium en cas de victoire ce dimanche (1-2, 63e), mais l'expulsion de l'ex-Milanais Bakayoko à la 65e sera le coup dur de trop pour les Partenopei. Le nouveau jeune talent norvégien de l'AC, Jens Petter Hauge, fixera le score à 1-3 en toute fin de match.