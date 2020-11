Arsenal défend Nicolas Pepe et Ezgjan Alioski, le joueur de Leeds

L'ancien joueur de Lille a été expulsé ce dimanche et cette action a généré une vague de haine sur les réseaux sociaux.

Tenu en échec par Leeds United à Elland Road dimanche (0-0), dans le cadre de la 9e journée de Premier League, Arsenal a vu Nicolas Pépé être expulsé à la 52e minute de jeu.

Titularisé par Mikel Arteta, l'attaquant ivoirien a été sanctionné d'un carton rouge à la suite d'un coup de tête à destination d'Ezgjan Alioski, une décision prise après l'usage de la vidéo par l'arbitre. Le comportement de l'ancien avant-centre de Lille, critiqué par le technicien espagnol, a fait l'objet de nombreux débordements sur les réseaux sociaux. Par un communiqué, les Gunners n'ont pas tardé à réagir et ont regretté les insultes subies par le footballeur de 25 ans et le milieu de terrain des Peacocks.

"Nous condamnons sans réserve les vils abus dirigés contre Nicolas Pépé et Ezgjan Alioski sur les réseaux sociaux après notre match contre Leeds United. C'est totalement inacceptable et nous travaillerons avec la police et les autorités pour faire tout ce que nous pouvons pour retrouver et poursuivre les coupables."

Au-delà de son expulsion, Nicolas Pépé est pris en grippe pour ses prestations décevantes. Acheté durant l'été 2019 pour 80 millions d'euros, l'ancien Lillois n'a marqué que trois buts en treize matches toutes compétitions confondues en 2020-2021.