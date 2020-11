Lukaku au sommet, Eden Hazard critiqué, les Belgian Foxes assommés: le bilan contrasté des Diables à l'étranger

Certains ont brillé, d'autres attendent leur heure. Les Diables Rouges ont encore animé le week-end sur les pelouses du Vieux Continent; avant de reprendre le chemin des compétitions européennes.

LE DIABLE du Week-end!

Sur sa lancée, Romelu Lukaku continue de briller et de porter l'Inter Milan à bout de bras. Dimanche, il a sorti le bleu de chauffe, alors que son équipe était dans les choux, menée 0-2 au terme d'une pale première heure de jeu. Résultat? Un doublé, deux assists et un succès qui permet à l'Inter de rester à distance raisonnable du leader de Serie A, l'AC Milan. Absent à l'aller, Romelu Lukaku sera cette fois présent, mercredi, pour le choc contre le Real Madrid. Et ça pourrait faire la différence.

Ils ont mis l'Espagne à leurs pieds

Retour gagnant pour Yannick Carrasco! Sur la touche depuis le mois d'octobre, l'ailier belge a fait basculer le choc du week-end espagnol. Bien aidé par la sortie hasardeuse de Marc-André ter Stegen, le Diable Rouge a inscrit son deuxième but de la saison et permet à l'Atletico de s'installer à la deuxième place du classement (avec deux matchs de retard!).

Autre Diable Rouge très en vue en Liga, Adnan Januzaj était resté en Espagne pendant la trêve internationale. Écarté de la sélection, il a envoyé un message à Roberto Martinez. Titulaire pour la deuxième fois de suite, il a réalisé une prestation de haut vol, ponctuée par un superbe assist qui permet à la Real Sociedad de conserver la tête de la Liga. Prometteur.

Une victoire de prestige, un match solide, mais une sortie sur blessure

Lui aussi a laissé sa carte de visite. Critiqué et parfois laissé sur le banc par José Mourinho en début de saison, Toby Alderweireld a été très costaud face à la puissance offensive de Manchester City. Il aurait même vécu la soirée parfaite, s'il n'avait pas quitté le Tottenham Hotspur Stadium avec une blessure musculaire. Le Special One croise les doigts pour que ça ne soit pas trop grave car il aura bien besoin d'un Toby Alderweireld à ce niveau-là pour aller chercher un trophée avec les Spurs cette saison.

Les clean sheets s'enquillent pour Koen Casteels

Période faste pour Koen Casteels. Si Wolfsburg accumule les matchs nuls (cinq en huit rencontres de Bundesliga), les Loups peuvent compter sur leur gardien belge. Cinq buts encaissés en championnat seulement, pour le troisième gardien des Diables, qui est à la tête de la meilleure défense d'Allemagne et qui a réalisé sa quatrième clean sheet de la saison, samedi, contribuant ainsi au succès de Wolfsburg à Schalke 04. Clean sheet également pour l'Olympique Lyonnais de Jason Denayer, qui s'est imposé sur le plus petit écart à Angers et qui en profite pour grimper sur le podium de Ligue 1.

Ils ont été décisifs, mais ça n'a pas suffi

Moins de réussite, en revanche pour Dries Mertens et Dodi Lukebakio. Le Napolitain a mis fin à une série de sept matchs consécutifs sans le moindre but avec le Napoli, mais ça n'a pas suffi au bonheur des Partenopei, battus par l'AC Milan de Zlantan Ibrahimovic.

Décisif également, Dodi Lukebakio a distillé son troisième assist de la saison en Bundesliga. Quatrième match de rang avec un but ou un assist pour l'attaquant belge, mais le Hertha Berlin, avec Dedryck Boyata également sur la pelouse, s'est fait étouffer par un Erling Haaland en feu. Thomas Meunier, Axel Witsel et Thorgan Hazard, qui est resté sur le banc, aborderont en confiance la réception de Bruges mardi soir.

Un coup sur la tête pour les Belgian Foxes

Leicester City a abandonné sa place de leader, ce week-end, en Premier League. Sans Timothy Castagne, sur le retour mais pas encore prêt à jouer, mais avec Youri Tielemans, titulaire, et Dennis Praet, monté en cours de jeu, les Foxes n'ont rien pu faire contre le champion en titre. Résultat: Leicester City dégringole à la quatrième place, derrière Liverpool, Tottenham et avec le même nombre de points que Chelsea.

Ils n'ont pas encore répondu à toutes les attentes

Les temps sont un peu plus compliqués pour Eden Hazard et Jérémy Doku. Le numéro 7 du Real Madrid était de retour, après avoir été contaminé par le Covid-19, et s'il a réalisé un geste technique qui a fait saliver pas mal de suiveurs, les médias espagnols n'ont pas hésité à le pointer du doigt après le partage du Real Madrid à Villarreal. "Il a été transparent et il est loin d'être le joueur que le Real a fait signer", résume par exemple AS. Nul doute que le Brainois aura les crocs au moment d'aborder le duel décisif de mercredi contre l'Inter de Romelu Lukaku.

Dans la même rencontre, Thibaut Courtois n'a pas eu une partie facile. Sevré de ballons chauds durant une grande partie de la rencontre, le portier des Diables Rouges a provoqué le penalty qui a permis au Sous-Marin Jaune d'arracher le partage. Jérémy Doku attend lui aussi son heure en Ligue 1.

Monté à une demi-heure de la fin contre Bordeaux, l'ex-Mauve a pourtant failli inscrire son tout premier but rennais, mais son envoi a été repoussé pour le poteau.