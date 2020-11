🎥 Quand les Reds font danser les Foxes: le but record de Liverpool contre Leicester City

Liverpool a donné une leçon à Leicester City dimanche soir, pourtant équipe en forme de Premier League. Une leçon parfaitement illustrée par le second but très collectif des Reds. Un modèle du genre.

S'il était privé de plusieurs éléments importants, Jurgen Klopp a malgré tout trouvé la bonne formule pour se défaire de Leicester City, qui était leader de Premier League avant le week-end. Liverpool n'a fait qu'une bouchée de l'équipe de Youri Tielemans et Dennis Praet.

Avec un but record en prime. 30 passes ont précédé le coup de tête de Diogo Jota, idéalement servi par Andrew Robertson, sur le second but des Reds. Un record. Jamais Opta n'avait enregistré un tel nombre de passes sur un but de Liverpool.