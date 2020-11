L'écart disciplinaire d'Emmanuel Dennis est connu : le Nigérian s'expose à une lourde amende

Drôle d'histoire que celle de l'absence d'Emmanuel Dennis pour le déplacement du FC Bruges au Borussia Dortmund.

Ce lundi, on apprenait en effet qu'Emmanuel Dennis ne se rendrait pas en Allemagne, écarté du groupe pour raisons disciplinaires par Philippe Clément. Het Laatste Nieuws fait la lumière sur l'incident ce mardi : le Nigérian aurait en réalité quitté le bus des joueurs de lui-même après qu'il lui ait été signalé ... qu'il s'était assis à une place ne lui étant pas destinée.

Règles de coronavirus obligent, les places sont en effet bien désignées dans le bus des joueurs lors des déplacements (si étonnant que ce soit au vu de leur proximité une fois sur le terrain quoi qu'il en soit). Le staff et Philippe Clément ont tenté de l'expliquer à un Dennis désintéressé, et finalement sorti furieux puis rentré chez lui. Plus tard, le coach brugeois parlera d'une "sanction disciplinaire", et une lourde amende devrait également tomber pour Emmanuel Dennis.

Un joueur de moins en moins concerné

Het Laatste Nieuws révèle également que la star nigériane n'en est pas à son coup d'essai en coulisses du côté du Jan Breydel. Le comportement de Dennis depuis l'été dernier (lors duquel il espérait un transfert) laisse à désirer et agacerait ses coéquipiers comme son staff : peu concerné à l'entraînement, le joueur serait fort centré sur lui-même et le staff médical serait même dubitatif quant à certaines "blessures" en début de saison.

La cote d'Emmanuel Dennis n'a jamais été aussi haute que l'été dernier au terme de sa belle saison, notamment européenne avec deux buts face au Real Madrid et un face à Manchester United. Elle n'a jamais été aussi basse qu'aujourd'hui, le Nigérian n'étant plus titulaire chez les Blauw & Zwart et n'ayant pas encore inscrit le moindre but. Un départ de Dennis, et probablement pour bien moins cher que l'été dernier (quand il était cité à l'Atalanta Bergame), paraît inévitable ...