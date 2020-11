Strasbourg ne s'y attendait pas

Le Racing Club de Strasbourg vit jusqu'ici une saison cauchemardesque, au point de penser à tout remettre en question.

En Ligue 1, on parle souvent du PSG, de Marseille, de Lyon, mais pas assez du Racing Club de Strasbourg.

Depuis son retour parmi l'élite française en 2017, après avoir quitté le monde pro suite à des problèmes financiers, Strasbourg n'a fait que grandir année après année, au point de remporter la Coupe de la Ligue en 2019, lors de la séance de tirs au but contre Guingamp.

Les Alsaciens avaient alors retrouvé la Coupe d'Europe la saison suivante, le temps des préliminaires de l'Europa League. Deux qualifications face au Maccaibi Haifa et Plovdiv, avant une élimination cruelle contre Francfort aux portes des poules.

Depuis, c'est compliqué et cette saison l'est encore plus. Touchée à nombreuses reprises par le Covid-19, l'équipe de Matz Sels (blessé jusqu'en janvier au minimum) fait du surplace en championnat et se retrouve à l'heure actuelle à la 19ème place du classement avec 6 points au compteur.

Il est vrai que la spécialité du club, c'est toujours de manquer un peu son début de championnat, mais après onze journées la sonnette d'alarme est tirée. Ce vendredi Strasbourg reçoit Rennes et c'est pratiquement victoire obligatoire pour Thierry Laurey. Sans cela, le couperet pourrait tomber. Quand on vous disait que Strasbourg ne s'attendait pas à cela.