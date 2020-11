Isco ne manque pas de prétendants

Le chapitre d'Isco au Real Madrid pourrait bientôt se clore. En manque de temps de jeu, l'international ibérique cherche du temps de jeu, et compterait sur l'intérêt concret de trois formations pour cet hiver.

L'aventure du milieu offensif au Real Madrid semble doucement toucher à sa fin. Ce dernier souhaiterait retrouver du temps de jeu en vue de l'Euro, et pourrait se concentrer sur le mercato hivernal. Du haut de ses 28 ans, et avec son expérience, Isco a encore de belles années devant lui. Ainsi, d'après le Daily Star, Arsenal, Everton et le FC Séville suivraient de près l'Espagnol.

Il pourrait découvrir la Premier League dans un club plein d'ambition et auprès d'un coach chevronné, même si Carlo Ancelotti a récemment démenti la rumeur Isco. Toutefois, celle-ci reste vivante après le beau coup réalisé par Ancelotti qui s'était offert les services d'un autre ancien du Real : James Rodriguez.

L'autre option évoquée concerne le FC Séville. Isco pourrait alors rester au pays et jouer la Ligue des Champions le tout sous les ordres de son ancien entraineur Julen Lopetegui. Toutefois, le hic pourrait se situer au niveau de son salaire qui pourrait freiner les ardeurs des Andalous.

Enfin, le médian est également cité à Arsenal où Mikel Arteta qui songerait à lui, pour renforcer et apporter un peu plus de créativité à son secteur offensif.