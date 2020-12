Fred Stilmant veut sortir le RWDM de l'ornière : "Tout faire pour rester en D1B"

Changement de T1 au RWDM, mais pas forcément un grand changement : c'est Fred Stilmant, déjà coach en D1 Amateurs et T2 cette saison, qui reprend les Molenbeekois.

Interviewé sur le site officiel du RWDM, Fred Stilmant s'est exprimé sur ce "nouveau" rôle, en remplacement d'un Laurent Demol dont le club a décidé de se séparer ce mercredi après une suite de mauvais résultats. C'est presque un retour à la normale pour le RWDM, qui aurait probablement commencé la saison avec Stilmant si celui-ci avait disposé de son diplôme UEFA.

"J'ai dû faire un pas de côté, mais le club prime sur tout le reste. Que ce soit comme T1, T2 ou un autre poste sportif, pour moi je dois me sentir bien là où je travaille et c’est le cas à Molenbeek", affirme Fred Stilmant. "C’est un club avec beaucoup de valeurs dans lequel je me sens bien dans ma peau. A partir de maintenant, j’ai un peu plus de responsabilités en tant que T1, mais pour moi, cela ne changera pas ma façon de travailler avec le groupe de joueurs".

Objectif maintien

Si l'on excepte le Club NXT, lanterne rouge mais qui ne peut pas descendre, le RWDM est avant-dernier, à 5 points du Lierse Kempenzonen. "Comme le président l’a dit au groupe, nous ne sommes pas en situation de crise. Je pense que nous étions dans une spirale positive avant Lommel et l'Union (...) En ce mois de décembre, nous avons deux autres matchs à domicile : Deinze et le Lierse. Sachant que nous sommes assez forts chez nous, nous devons faire tout notre possible pour gagner ces 2 matchs afin de garder le Lierse à distance derrière nous au niveau du classement", poursuit le nouveau coach molenbeekois. "Nous allons tout faire pour prolonger notre séjour en D1B".