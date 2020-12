"Je pourrais peut-être l'arrêter sur un ring" : Mihajlovic complimente Lukaku à sa manière

Ce samedi, Bologne et son entraîneur Sinisa Mihajlovic se déplacent du côté de l'Inter. En conférence de presse, le Serbe s'est exprimé sur la grande forme de Lukaku.

Romelu Lukaku vit un début de saison faste du côté de l'Inter. L'attaquant est devenu indispensable dans l'effectif de Conte et il compte déjà pas moins de sept buts en huit rencontres de Serie A.

En conférence de presse, le coach de Bologne Sinisa Mihajlovic a expliqué comme il serait possible de stopper Big Rom. "Je n'arriverais pas à l'arrêter car il est plus rapide, plus puissant et plus imposant que moi", a déclaré une des anciennes figures emblématiques du championnat italien.

"Peut-être sur un ring j'y arriverais, mais dans un sport comme le foot où on ne peut donner aucun coup, je ne pourrais rien faire". Mihajlovic s'est montré élogieux mais à sa manière envers notre Diable Rouge.