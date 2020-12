🎥 D1B : Score de forfait pour l'Union face au Lierse

Les Unionistes repartent de l'avant après leur défaite contre Seraing.

L'Union semble avoir oublié sa défaite du côté de Seraing. Les hommes de Felice Mazzu se sont imposés sur un score large de 5-0 face au Lierse Kempenzonen.

A la 34e minute, Labeau permettait aux Unionistes de prendre l'avantage avant que Vanzeir ne double la mise sept minutes plus tard d'une très belle tête.

🐃 | @dantevanzeir propulse le ballon de la tête dans les filets ! 💥 #USGLIE pic.twitter.com/0P3ANWO9jL — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 5, 2020

En tout début de seconde période, Undav inscrivait le 3-0 sur un assist de Vanzeir avant que l'Allemand n'inscrive son deuxième but de la soirée à la 56e. Dans les dernières minutes de la rencontre, Ibrahima Bah inscrivait son premier but de la saison et fixait le score final de la rencontre à 5-0.

L'Union compte désormais 29 unités en tête du classement en D1B.