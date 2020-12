Premier League : Calvert-Lewin fonce sur Robert Lewandowski

On ne l'arrête plus ! Dominic Calvert-Lewin est feu depuis le début de la saison. Aujourd'hui, l'attaquant d'Everton a inscrit son 11ème but en Premier League face à Burnley. Il n'est plus qu'à une seule unité de Robert Lewandowski au classement des meilleurs buteurs des championnats du "Big Five".

En 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le néo international anglais a marqué 14 buts. Avec 11 unités en championnat, il est le meilleur buteur de Premier League, devant Heung-min Son (9 buts). Mais d'un point de collectif, les Toffees ont du mal à confirmer malgré un début de saison prometteur...

Dominic Calvert-Lewin has now scored more goals (11) than any other player in the Premier League this season.



Only Robert Lewandowski (12) has netted more goals in Europe's top five leagues this season. pic.twitter.com/r8YorBa74G