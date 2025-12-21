Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges : un cadre sort sur blessure

En pleine Bataille des Flandres, Brandon Mechele a quitté le terrain avant la pause. Le Diable Rouge ne pouvait plus continuer la rencontre.

C'est la mauvaise nouvelle de l'après-midi pour le Club de Bruges. La "Bataille des Flandre" bat son plein face à La Gantoise, mais les Blauw en Zwart viennent de perdre leur patron de la défense. Brandon Mechele a quitté la pelouse avant la pause.

Sorti sur blessure

Sans aucun contact avec l'adversaire, le défenseur s'est assis au sol à la 33e minute, incapable de continuer. Le Diable Rouge est resté par terre un moment avant de comprendre que son match était fini.

Finalement, à la 38e minute, le changement est tombé : le jeune Jorne Spileers a dû entrer en catastrophe. Spileers n'a pas beaucoup de temps de jeu cette saison. Environ 816 minutes au total, ce qui fait 12 rencontres.

Si Bruges menait au début grâce à Romeo Vermant, la situation s'est gâtée au retour des vestiaires. À la 52e minute, Maksim Paskotsi a profité d'un moment de flottement pour égaliser à 1-1.

Le match est à suivre en direct commenté ici, c'est la deuxième rencontre de La Gantoise sous les ordres de Rik De Mil.