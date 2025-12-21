Wilfried Kanga, absent surprise : une mauvaise nouvelle pour Rik De Mil, mais une heureuse pour l'Ivoirien

Titularisé par Rik De Mil pour la Bataille des Flandres entre Bruges et La Gantoise, Wilfried Kanga a quitté le Jan Breydelstadion à la dernière minute, sa femme étant sur le point d'accoucher. Omri Gandelman l'a remplacé dans le onze de base.

Deux semaines après la nomination d’Ivan Leko et de ses adjoints au Club de Bruges, la Bataille des Flandres se déroule ce dimanche au Jan Breydelstadion entre les Blauw & Zwart et La Gantoise. Une rencontre que vous pouvez suivre en direct commenté.

Sur le banc des Gantois se trouve Rik De Mil, lui aussi passé par le camp d’en face. Cette affiche est donc spéciale à plus d’un titre, et également importante au classement, entre une équipe brugeoise qui ne doit pas laisser filer l’Union et des Buffalos qui visent les Champions Play-Offs.

Wilfried Kanga absent de dernière minute

Quelques minutes avant le match, De Mil a toutefois connu une petite mésaventure. Annoncé titulaire, Wilfried Kanga a quitté le Jan Breydelstadion pour se rendre à l’hôpital, sa femme étant sur le point d’accoucher.

Une superbe nouvelle pour l’attaquant ivoirien, mais un coup dur pour l’entraîneur de La Gantoise, qui l’a remplacé par l’habituel supersub Omri Gandelman et n’a donc pas pu aligner le trio offensif souhaité avec Goore et Dean pour jouer les transitions.

Une nouvelle absence de marque, donc, sur la feuille de match, après celle de Christos Tzolis, malade. Incertain, Joaquin Seys est quant à lui bel et bien titulaire.



