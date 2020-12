"Dans mon pays, les Roumains sont des Gitans": la phrase qui a mis le feu aux poudres au Parc des Princes?

D'après un journaliste Roumain, Emmanuel Rosu, des insultes auraient été prononcées à l'égard du corps arbitral.

Via Twitter, le journaliste en question poste une vidéo ou l'on peut distinguer (en anglais) la phrase suivante: "Dans mon pays, les Roumains sont des Gitans". Cette captation a été prise juste avant la cohue qu'il y a eu sur le banc du Parc des Princes. Au moment où nous écrivons ces lignes, l'identité de la personne qui a prononcé ces mots n'est pas connue.

BREAKING: Voice from the back "In my country, Romanians are gypsy!" No comment.

Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won't advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t