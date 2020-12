Erling Braut Haland a décidé de se soigner au Qatar

Absent des terrains depuis fin novembre à cause d'une blessure aux ischios, le Norvégien ne reviendra pas avant le mois de janvier, comme l'avait annoncé récemment son entraîneur Lucien Favre.

Erling Braut Haland, l'attaquant du Borussia Dortmund s'est rendu au Qatar pour sa rééducation. C'est ce qu'a déclaré le directeur sportif du BvB Michael Zorc. "Il est entouré d'experts, c'était son souhait (d'aller là-bas). Il est en contact avec nous", a déclaré le dirigeant des Borussen avant de poursuivre. "C'est pour ça que nous nous sommes mis d'accord au final. Les premiers progrès ont déjà été réalisés".

Auteur de 17 buts et 3 assists en 14 apparitions cette saison, le Norvégien fait donc tout pour revenir le plus rapidement possible.