🎥 Match serré, expulsions et un résultat qui coûte cher aux Wolves de Leander Dendoncker

12e journée de Premier League, et un duel avancé entre Wolverhampton et Aston Villa, deux formations de milieu de tableau qui visaient la victoire pour revenir vers le top-8.

Avec Leander Dendoncker titulaire, Wolverhampton accueillait une formation d'Aston Villa qui reste sur 4 défaites en 5 rencontres. Les Wolves espéraient laver la lourde défaite subie à Liverpool (4-0).

La première période était était serrée, nerveuse et offrait très peu d'actions dangereuses. Heureusement, les choses se débloquaient progressivement, mais ni Pedro Neto, ni Daniel Podence ni Leander Dendoncker sur une belle reprise ne parvenaient à tromper Martinez.

Hoy figura indiscutible para aguantar el 0 en el arco del Aston Villa frente al Wolves. Emiliano Martinez đŸ‡ŠđŸ‡· tendria que ser el titular de la selección Argentina?pic.twitter.com/BITeTW9aCc — El Forastero (@ElForastero1982) December 12, 2020

Malgré une fin de match plus ouverte en occasions, et un carton rouge de chaque côté (Moutinho chez les Wolves, Douglas Luiz côté 'Villain') la rencontre semblait se diriger vers un nul sans buts. C'est alors que Semedo concédait un penalty dans les arrêts de jeu que transformait El-Ghazi (90e+4). Le joueur formé à l'Ajax et passé par Lille était monté au jeu un quart d'heure avant, et permet à son équipe de grimper provisoirement à la 8e place au classement.

Wolverhampton manque la belle occasion de revenir à la 6e place.