Liga : Valence et l'Athletic Bilbao ne parviennent pas à se départager

Valence accueillait l'Athletic Bilbao sur la pelouse de Mestalla lors de la 13e journée de Liga ce samedi après-midi. Deux équipes qui veulent vite grimper au classement, les locaux pointaient à la treizième place, alors que les Basques étaient quatorzièmes.

Valence et l'Athletic Bilbao ne sont pas parvenus à se départager et se sont quittés sur le score de 2-2. Les locaux ouvriront le score à la 26e minute de jeu grâce à un penalty transformé par Carlos Soler, 1-0. Mais au retour des vestiaires, Asier Villalibre devancera Diakhaby et enverra le cuir au fond des filets pour égaliser (55e), 1-1.

Les Basques prendront même les commandes de la rencontre via un penalty converti par Raul Garcia, (79e), 1-2. Toutefois, Valence reviendra rapidement puisque quelques minutes plus tard, Manu Vallejo égalisera rapidement de la tête sur corner (83e), 2-2.

Valence se hisse à la dixième place, l'Athletic grimpe à la onzième place.