Ligue 1 : L'Olympique de Marseille prend la mesure de Monaco et met la pression sur le PSG

Dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueillait l'AS Monaco à l'Orange Vélodrome. En cas de succès, les Phocéens pouvaient revenir provisoirement à une longueur du Paris Saint-Germain au classement.

Monaco aurait pu prendre rapidement les commandes de la rencontre mais Ben Yedder loupera l'immanquable (2e) et trois minutes plus tard, les troupes de Niko Kovac seront punies. En effet, l'Olympique de Marseille ouvrira le score via une tête de Thauvin, très bien servi par Benedetto (5e), 1-0. Et quelques minutes plus tard, les hommes de Villas-Boas réaliseront break. Thauvin distillera un caviar un centre à Benedetto qui ajustera le portier monégasque d'une jolie volée (13e), 2-1.

Au retour des vestiaires, Monaco réduira le score grâce à un penalty transformé par Ben Yedder (79e), 2-1. Grâce à ce huitième succès de la saison, les Phocéens reviennent à un point du PSG au classement, et ce avec un match en moins.