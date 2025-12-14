"Revenir à Sclessin, c'était bizarre" : la soirée spéciale de Noë Dussenne, qui se confie sur le Standard

Noë Dussenne a vécu une soirée spéciale vendredi soir. De retour à Sclessin sous les couleurs de Louvain, l'ancien capitaine des Rouches se sent encore presque comme à la maison en bord de Meuse.

C'est jusqu'en toute fin de soirée que nous avons attendu Noë Dussenne dans la zone mixte de Sclessin. Revenu en Belgique cet été du côté de Louvain, le défenseur central de 33 ans était fier de la prestation collective de l'équipe louvaniste, qui a décroché trois points importants en bord de Meuse.

"Notre victoire est méritée. On n'a pas laissé grand-chose au Standard, on a bien travaillé défensivement. On aurait pu marquer davantage, mais Matthieu Epolo était dans un grand jour. On sait qu'on peut battre toutes les équipes, on a encore accroché Bruges en Coupe de Belgique il y a peu. On doit prendre conscience de nos qualités, on est capables de faire de meilleurs résultats. On ne vise pas le maintien, on veut aller plus haut", a-t-il déclaré.

Un retour à Sclessin spécial pour Noë Dussenne

De retour à Sclessin pour la première fois depuis son départ pour Lausanne-Sport en 2023, Noë Dussenne n'a pas vécu une soirée comme les autres. Pour lui, revenir à Liège reste spécial, et porter les couleurs d'une autre équipe l'était encore plus.

"Je n'avais pas le même sentiment avant le match qu'avant les autres matchs. C'était spécial pour moi, c'est bizarre de jouer contre le Standard. J'avais joué contre eux à domicile, mais revenir à Sclessin, c'est bizarre. Je suis resté quatre ans, je connais encore tout le monde. Je donne la bise à tout le monde, parce que je m'entends bien avec eux. J'ai passé de merveilleux moments ici et revenir à Sclessin avec d'autres couleurs, c'était très bizarre."

Revenir à Sclessin avec d'autres couleurs, c'était très bizarre"





Ancien capitaine du Standard, Noë Dussenne est toujours très attentif à la situation des Rouches. S'il reconnaît que les nombreuses absences n'aident certainement pas Vincent Euvrard, il estime que le Matricule 16 a les qualités pour proposer un meilleur football. Selon lui, les absences de Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen ont pesé lourd dans la balance.

"Le Standard a quand même de la qualité pour mieux combiner, notamment sur les flancs. Ce n'est pas à moi de le dire, mais ils jouent avec deux attaquants et un joueur très rapide qu'ils n'ont pas vraiment exploité. Ils auraient pu par exemple prendre mon dos, je ne suis pas très rapide. Ils manquent de mouvement dans le milieu pour glisser un ballon entre les défenseurs."

"J'espère que le Standard pourra rivaliser avec le top 6. C'est bien d'avoir le Standard en Champions Play-Offs, ça attire du monde, ça fait plaisir de venir ici, il y a de l'ambiance. Si le Standard peut accrocher le top 6, obtenir une place en Europe et faire revivre la ferveur et l'engouement du club, ce serait important pour le football belge. Pour ça, ils devront mieux jouer qu'aujourd'hui, mais ce n'est plus mon problème", a conclu Noë Dussenne, qui avait très certainement le niveau pour porter la tunique rouge, ce vendredi.