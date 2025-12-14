Eupen enchaîne et enfonce le Club NXT, Lokeren et le Jong Genk partagent

Deuxième victoire d'affilée pour l'AS Eupen, qui s'est logiquement imposé face à la lanterne rouge, le Club NXT.

Est-ce la reprise du club par QSI, officialisée cette semaine, qui a donné des ailes aux Pandas ? L'AS Eupen a en tout cas enchaîné une deuxième victoire d'affilée ce dimanche, face au Club NXT, et reste ainsi au contact du top 6, à égalité de points avec Lommel et le RFC Liège.

Les germanophones avaient ouvert le score à la 8e minute via Kennedy. Goemaere a répondu pour le Club NXT à la 21e minute mais c'est l'ex-Rouche Nicolas Gavory qui, en seconde période, finira par offrir la victoire à l'AS Eupen (61e).

Cette victoire enfonce le Club NXT en dernière place : les jeunes Blauw & Zwart sont bons derniers de Challenger Pro League, à 4 points désormais de l'Olympic Charleroi qui a pris un point ce week-end. Les U23 brugeois avaient pourtant réagi la semaine passée en battant le Beerschot, mais ont rechuté.

Lokeren et le Jong Genk partagent

Dans l'autre match de D1B de la première partie de soirée, le Sporting Lokeren et le Jong Genk ont partagé l'enjeu (2-2). Bibout avait mis les U23 genkois aux commandes juste avant la pause ; Elejalde a égalisé d'une belle frappe à la 63e, avant que Nainggolan inscrive un penalty (67e, 2-1). Le Jong Genk fera finalement 2-2 via Beniangba en fin de match.



Lokeren est 9e de Challenger Pro League avec 20 points, et le Jong Genk 13e avec 16 points.