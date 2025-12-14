Eupen enchaîne et enfonce le Club NXT, Lokeren et le Jong Genk partagent

Eupen enchaîne et enfonce le Club NXT, Lokeren et le Jong Genk partagent
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Deuxième victoire d'affilée pour l'AS Eupen, qui s'est logiquement imposé face à la lanterne rouge, le Club NXT.

Est-ce la reprise du club par QSI, officialisée cette semaine, qui a donné des ailes aux Pandas ? L'AS Eupen a en tout cas enchaîné une deuxième victoire d'affilée ce dimanche, face au Club NXT, et reste ainsi au contact du top 6, à égalité de points avec Lommel et le RFC Liège.

Les germanophones avaient ouvert le score à la 8e minute via Kennedy. Goemaere a répondu pour le Club NXT à la 21e minute mais c'est l'ex-Rouche Nicolas Gavory qui, en seconde période, finira par offrir la victoire à l'AS Eupen (61e).

Cette victoire enfonce le Club NXT en dernière place : les jeunes Blauw & Zwart sont bons derniers de Challenger Pro League, à 4 points désormais de l'Olympic Charleroi qui a pris un point ce week-end. Les U23 brugeois avaient pourtant réagi la semaine passée en battant le Beerschot, mais ont rechuté.

Lokeren et le Jong Genk partagent

Dans l'autre match de D1B de la première partie de soirée, le Sporting Lokeren et le Jong Genk ont partagé l'enjeu (2-2). Bibout avait mis les U23 genkois aux commandes juste avant la pause ; Elejalde a égalisé d'une belle frappe à la 63e, avant que Nainggolan inscrive un penalty (67e, 2-1). Le Jong Genk fera finalement 2-2 via Beniangba en fin de match.


Lokeren est 9e de Challenger Pro League avec 20 points, et le Jong Genk 13e avec 16 points. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Eupen
Club Brugge NXT

Plus de news

Bernier très présent, Colassin en supersub : les notes de Charleroi contre l'Union

Bernier très présent, Colassin en supersub : les notes de Charleroi contre l'Union

21:40
Genk n'y arrive toujours pas... et permet au Standard de rester dans le top 6

Genk n'y arrive toujours pas... et permet au Standard de rester dans le top 6

21:20
1
Vincent Kompany mis à l'honneur : il remporte un nouveau trophée prestigieux

Vincent Kompany mis à l'honneur : il remporte un nouveau trophée prestigieux

21:00
"Revenir à Sclessin, c'était bizarre" : la soirée spéciale de Noë Dussenne, qui se confie sur le Standard Interview

"Revenir à Sclessin, c'était bizarre" : la soirée spéciale de Noë Dussenne, qui se confie sur le Standard

20:40
L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel

L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel

20:33
1
Une voix légendaire s'est tue : Roger Laboureur nous a quittés à l'âge de 90 ans

Une voix légendaire s'est tue : Roger Laboureur nous a quittés à l'âge de 90 ans

19:53
2
L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou

L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou

19:30
Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart

Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart

19:01
1
Wouter Vrancken critique aussi l'arbitrage d'Anderlecht - STVV : "Mais nous ne méritons pas de gagner"

Wouter Vrancken critique aussi l'arbitrage d'Anderlecht - STVV : "Mais nous ne méritons pas de gagner"

18:30
1
🎥 10 buts dans le match, trois dans le temps additionnel : scénario totalement fou pour le Stade Mouscronnois

🎥 10 buts dans le match, trois dans le temps additionnel : scénario totalement fou pour le Stade Mouscronnois

18:00
1
Un renfort gratuit pour Vincent Euvrard au Standard ? Les chances sont faibles, mais la possibilité existe

Un renfort gratuit pour Vincent Euvrard au Standard ? Les chances sont faibles, mais la possibilité existe

17:30
Affilié à Charleroi depuis 2013, il pourrait quitter le Mambourg cet hiver, avant la fin de son contrat

Affilié à Charleroi depuis 2013, il pourrait quitter le Mambourg cet hiver, avant la fin de son contrat

17:00
Le RSCA va encore s'en mordre les doigts : le prix colossal fixé par Sunderland pour Noah Sadiki

Le RSCA va encore s'en mordre les doigts : le prix colossal fixé par Sunderland pour Noah Sadiki

16:30
2
Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux" Interview

Besnik Hasi satisfait, mais critique envers trois joueurs d'Anderlecht : "On attend beaucoup plus d'eux"

16:00
Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

Première ratée pour Rik de Mil : insipide, Gand perd contre l'Antwerp, qui revient à un point du top 6

15:30
3
Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede

Un itinéraire à la Rayane Bounida : le Sporting d'Anderlecht perd un très grand talent de Neerpede

15:00
1
Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

Pep Guardiola retient son souffle : grosse inquiétude concernant Jeremy Doku à Manchester City

14:30
"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme

"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme

14:00
L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League

L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League

13:40
"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça... Interview

"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça...

13:20
Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union

Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union

13:00
Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier

Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier

12:30
🎥 Un but qui vaut de l'or : Nikola Stulic rugit pour la première fois depuis son départ de Charleroi

🎥 Un but qui vaut de l'or : Nikola Stulic rugit pour la première fois depuis son départ de Charleroi

12:00
"Ce ne sont que des balivernes" : le retour d'Ivan Leko à Bruges vivement critiqué

"Ce ne sont que des balivernes" : le retour d'Ivan Leko à Bruges vivement critiqué

11:30
Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma

Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma

11:00
🎥 Les Anderlechtois ont dû faire la file : le retour plein d'émotion de Francis Amuzu au Lotto Park

🎥 Les Anderlechtois ont dû faire la file : le retour plein d'émotion de Francis Amuzu au Lotto Park

10:30
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

10:00
3
En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

09:30
Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

09:00
Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

08:40
Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

08:20
La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

08:00
🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts

🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts

07:40
Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

07:20
Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

07:00
Encore plus affûté qu'en Belgique : le joueur le plus rapide de Premier League est Bruxellois

Encore plus affûté qu'en Belgique : le joueur le plus rapide de Premier League est Bruxellois

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 17
Lommel SK Lommel SK 2-0 La Gantoise La Gantoise
SK Beveren SK Beveren 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 RFC Seraing RFC Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 3-3 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 0-1 Lierse SK Lierse SK
Beerschot Beerschot 0-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved