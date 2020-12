Vinicius Junior revient sur son premier derby : "On a essayé de me mordre !"

Le Brésilien a évoqué son premier derby madrilène contre l'Atletico Madrid avant le match tant attendu entre les deux équipes prévu en Liga ce week-end.

Vinicius Junior est revenu sur son premier et houleux derby madrilène. L'ailier brésilien du Real Madrid avait déjà contre les Colchoneros avec la Castilla. "Je pensais que la rivalité était plus forte entre les équipes premières, mais c'est aussi le cas au sein de la deuxième équipe. Ils ont fait faute plus de 20 fois sur moi et ils ont essayé de me mordre! À l'époque, je pensais que ce n'était rien, mais vous voyez la vidéo et ils ont essayé de me mordre !", a raconté le Brésilien à Marca.

"Depuis que je suis arrivé au Real Madrid, je n'ai jamais perdu contre l'Atletico, j'espère que ma série se poursuivra", a conclu le Brésilien qui a fait un total de 85 apparitions en équipe première pour le Real Madrid, marquant 12 buts au passage.