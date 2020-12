L'Antwerp peut-il faire tomber les Rangers ? "Ils sont peut-être invaincus mais ils vont bien tomber à un moment ou à un autre"

Ce lundi après-midi avait lieu le tirage des seizièmes de finale de l'Europa League. Le Club de Bruges affrontera le Dynamo Kiev tandis que l'Antwerp croisera le fer avec les Rangers.

N'étant pas tête de série, l'Antwerp pouvait tomber sur du lourd, et c'est le cas. Les Rangers ont terminé à la première place de leur groupe devant Benfica, le Standard et Lech Poznan. De plus, les Écossais sont toujours invaincus toutes compétitions confondues, soit 27 rencontres sans la moindre défaite. Toutefois, les troupes de Steven Gerrard n'effraient pas un ancien joueur du matricule 1.

"Les Rangers sont un bon tirage pour l'Antwerp", nous confie Alex Czerniatynski. "Ivan Leko avait dit avant le tirage que son équipe ne serait de toute façon pas favorite en 16e de finale de l'Europa League. C'est déjà une pression en moins sur les épaules des joueurs. L'équipe a effectué de très belles prestations sur la scène européenne dont deux magnifiques matchs contre Tottenham et a même failli terminer à la première place du groupe. Le Great Old ne doit pas avoir peur des Rangers. Ces derniers avaient été mis en difficulté par le Standard et ne sont pas infaillibles. Ils sont peut-être invaincus mais ils vont bien tomber à un moment ou à un autre. Et l'Antwerp sera peut-être leur bourreau, en tout cas moi j'y crois", explique l'ancien attaquant.

Lors de la saison 1992-1993, l'Antwerp s'était hissé en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et avait été battu par Parme à Wembley (3-1). C'est la dernière finale européenne disputée par un club belge. "Ah quel souvenir ! Nous n'étions pas favoris et nous sommes pourtant arrivés jusqu'en finale. Le Club de Bruges et l'Antwerp peuvent y arriver s'ils y croient et se donnent à fond jusqu'au bout. Les joutes européennes ont une saveur particulière et un boost de motivation. J'espère de tout coeur que nos deux clubs belges iront le plus loin possible", a conclu l'ancien Diable Rouge.