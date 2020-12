🎥 Champion avec Leicester puis acheté 38 millions d'euros par Chelsea, il évolue aujourd'hui en réserves

Le médian avant décroché un beau transfert à Chelsea. Mais arrivé pour près de 38 millions d'euros, il ne s'est jamais vraiment imposé et évolue désormais... en réserves en attendant qu'une issue à son cas ne soit trouvée.

Lundi contre Tottenham, la réserve de Chelsea comptait également un autre grand nom du football entre ses perches : un certain Petr Cech. Mais la situation de Danny Drinkwater est bien moins envieuse, ce dernier n'a pas (encore) raccroché les crampons et sa carrière est aujourd'hui au point mort. Il cherche désormais du temps de jeu et vise le mercato d'hiver.

Drinkwater s'est d'ailleurs distingué de bien mauvaise manière lors de la rencontre, avec un vilain geste à l'encontre d'un joueur adverse...

Danny Drinkwater absolutely scything down a child. Cech then reluctantly hobbling over like a man who believes he is just far too old for this kind of exertion on a Monday night. Very enjoyable pic.twitter.com/LAMWhU4Ctj