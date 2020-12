Cristiano Ronaldo explique sa longévité : "On peut gagner en maturité"

À Cristiano Ronaldo non plus "on ne lui parle pas d'âge". Du haut de ses 35 ans, le Portugais continue d'être performant. Quel est son secret ?

Les légendes sont éternelles. Malgré ses 35 ans, Cristiano Ronaldo affiche un niveau de performances toujours aussi impressionnant en Italie sous les couleurs de la Juventus Turin. Dans un entretien accordé à DAZN, l'international portugais a livré les secrets de sa longévité.

Pour le quintuple Ballon d'Or, c'est dans la tête que se fait la différence. "À 33 ans, on commence à penser que l'on descend [...] Les gens me regardent et me disent : "Cristiano était un joueur incroyable, mais maintenant il est lent". Je ne veux pas de cela. Vous pouvez prendre soin de votre corps, mais ce n'est pas le problème. Cela dépend de votre tête, de votre motivation et de votre expérience, ce qui est à mon avis le plus difficile. Dans le sport, on peut gagner en maturité."

En 2020/2021, Cristiano Ronaldo fait toujours partie des meilleurs attaquants du monde. Cette saison, l'ancien joueur du Real Madrid a déjà inscrit 14 buts en 11 rencontres toutes compétitions confondues. À l'instar d'autres vétérans tel que Zlatan Ibrahimovic, le natif de Funchal est toujours une arme redoutable pour son équipe et ne semble pas prêt à lever le pied.