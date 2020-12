Nouveau faux-pas pour les Gunners, nouveau dauphin pour Liverpool

La mauvaise passe d'Arsenal se confirme, Everton est de retour sur le podium!

Rien ne va plus pour les Gunners de Mikel Arteta! Privé de victoire depuis le 1er novembre en Premier League, Arsenal a subi la loi d'Everton, à Goodison Park, samedi, en début de soirée. Une soirée qui avait bien mal commencé puisqu'après 22 minutes de jeu, le capitaine Rob Holding déviait dans son propre but une tentative de Robert Calvert-Lewin.

Mais Arsenal n'a pas abdiqué et Nicolas Pepe a égalisé, un quart d'heure plus tard sur penalty. Suffisant pour relancer les Gunners dans la rencontre, mais pas pour stopper l'hémorragie. Juste avant la pause, Yerry Mina redonnait l'avantage à Everton, de la tête, sur un coup de coin botté par Gylfi Sigurdsson.

Le coup de grâce pour Arsenal, qui aligne un septième match sans victoire en Premier League et glisse à la 15e place du classement. Troisième victoire de rang en revanche pour les Toffees de Carlo Ancelotti, qui remontent à la deuxième place, à cinq points de Liverpool et avec un petit point de plus que Tottenham, qui joue dimanche.