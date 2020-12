Zinedine Zidane évoque Eden Hazard : "Presque remis"

Eden Hazard s'est blessé le 28 novembre dernier et n'aura disputé que 6 rencontres jusque là cette saison pour le Real Madrid. Il devrait pouvoir revenir dans les semaines à venir, espère Zinedine Zidane.

C'était la bonne nouvelle cette semaine au Real Madrid : Eden Hazard était de retour à l'entraînement, un peu moins d'un mois après sa blessure le 28 novembre dernier. Mais le Diable Rouge n'est pas encore prêt à retrouver les terrains. "Il lui manque peu de choses pour faire son retour au sein de l'équipe", affirme cependant Zinedine Zidane en conférence de presse. "On espère qu'il reviendra bientôt, Eden est presque totalement remis, il s'entraîne avec nous, il va bien, mais il lui manque encore un peu de temps pour pouvoir jouer avec nous".

Les blessures d'Eden Hazard ont gâché son année 2020 et l'ont empêché, depuis son arrivée à Madrid, de trouver son rythme. De retour en rechute, sa gestion a été délicate : "Je ne changerai rien sur ce point. L'important, c'est qu'il soit remis. Cette année et un peu l'an dernier, ça lui est juste tombé dessus et c'est difficile à vivre. Je n'aime pas voir ça. Mais avant ces blessures au Real, il n'avait jamais rien, il jouait régulièrement", regrette Zidane. "Il faut l'accepter, ne pas faire de bêtises et le faire revenir trop vite, car on veut que quand il revienne, ce soit pour de bon. Calme et patience sont les maîtres mots".