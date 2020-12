🎥 Premier League : Toby Alderweireld saborde Tottenham face à Leicester

Malheureux, Toby Alderweireld a inscrit un but contre son camp cet aprÚs-midi contre Leicester en Premier League. Une erreur qui a participé à la défaite de Tottenham face aux Foxes.

Changement de dynamique pour les deux formations. Alors que Tottenham n'avait plus perdu depuis 10 matchs, les Spurs ont chuté deux fois cette semaine, face à Liverpool mercredi puis cet après-midi face à Leicester. À l'extérieur, les coéquipiers de Jamie Vardy, quant à eux, ont renoué avec la victoire dans le cadre de cette 14ème journée de Premier League.

Leicester, nouveau dauphin des Reds

C'est justement Jamie Vardy qui a frappé le premier au Tottenham Hotspur Stadium en ouvrant le score sur penalty juste avant la mi-temps (45ème+4). Une sanction qui avait été obtenue par Wesley Fofana suite à une faute de Serge Aurier. Puis, en seconde période, c'est Toby Alderweireld qui a sabordé son équipe. L'international belge a permis aux Foxes de faire le break en inscrivant un but contre son camp (59ème). Le tableau d'affichage n'a plus bougé ensuite. Score final : 0-2.

ALDERWEIRELD đŸ˜„



Le Belge inscrit un but contre son camp qui permet aux Foxes de faire le break #TOTLEI pic.twitter.com/fxh31WwmFL — VOOsport (@VOOsport) December 20, 2020

En ce qui concerne les Diables Rouges impliquées dans la rencontre, Youri Tielemans et Timothy Castagne étaient titulaires pour les Foxes. Comme à son habitude, le premier a disputé l'intégralité du match, tandis que le second, qui revenait de blessure après plusieurs mois sans jouer (dernier match le 25 octobre), a cédé sa place à l'heure de jeu. Denis Praet a également fait son entrée en fin de rencontre (84ème). Côté Spurs, Toby Alderweireld était associé à Eric Dier en défense centrale et a donc vécu 90 minutes compliquées.

Au classement, grâce à cette victoire, Leicester s'empare de la deuxième place, juste derrière Liverpool. De son côté, le club londonien, second avant le coup d'envoi de la 14ème journée, tombe à la quatrième place, et pourrait encore perdre quelques rangs si Manchester United l'emporte aujourd'hui face à Leeds (coup d'envoi à 17h30) et si Chelsea fait de même contre West Ham demain soir (coup d'envoi à 21h).