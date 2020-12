Ligue 1 : Nantes et Renaud Emond (titulaire) limitent la casse dans un climat tendu, Monaco repart de l'avant

16e journée de Ligue 1 : après le nul 2-2 entre Brest et Montpellier quatre autres rencontres étaient au programme de l'après-midi.

Dijon - Monaco

En déplacement chez la lanterne rouge, un but de Volland (15e) sur un assist de Ben Yedder permet à l'ASM de repartir avec les trois points.

Nantes - Angers

La rencontre était précédée de manifestations anti-Kita. La colère gronde chez les fans canaris et Nantes est sous pression, classé 17e à 3 points de la zone rouge. Titulaire, Renaud Emond et Nantes concédaient un but juste avant la pause des oeuvres de Thomas (42e). Il faudra attendre la toute fin de match et un but dans les arrêts de jeu de Charles Traoré pour sauver un point in-extremis. Pas sûr que cela calmera le publique nantais.

Saint-Etienne - Nîmes

Les Verts souhaitaient reprendre des couleurs face à Nîmes et Moukoudi (8e) montrait rapidement la voie à suivre. Mais Ahlinvi (14e) égalisait pour les Crocodiles avant que Ripart sur penalty (56e) ne donne l'avance aux visiteurs. Saint-Etienne sauvera finalement un point grâce à Nordin (63e).

Strasbourg - Bordeaux

Toujours privé de Matz Sels blessé, le Racing voyait Pablo (38e) ouvrir le score pour les Girondins, sur un service de Ben Arfa. Après la pause, Otávio (66e) doublait la mise. Strasbourg reste au contact de la zone rouge, Bordeaux repart vers la premièr emoitié de tableau.